“İfade özgürlüğü baskı altına alınamaz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın gazetemize açtığı dava ile ilgili “YENİDÜZEN Gazetesinin ve değerli yazarları Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli’nin yanında olduğumuzun altını çizeriz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Ersin Tatar’ın YENİDÜZEN Gazetesine açtığı dava görüşülmeye başlamıştır. Geldiği günden itibaren, halkın sinir uçlarıyla oynamaya devam eden sözde Cumhurbaşkanı, kendisine yapılan eleştirileri kabullenemeyip basını hukuk yoluyla susturmaya çalışmaktadır!

Ancak, unutmasın ki, bu toplum demokrasisinden vaz geçmeyecek ve demokrasinin en temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğünü sonuna dek savunacaktır!

Dev-İş olarak bu dava sürecini yakından takip ettiğimizi bildirir, dava edilen YENİDÜZEN Gazetesinin ve değerli yazarları Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli’nin yanında olduğumuzun altını çizeriz!”

“YENİDÜZEN Gazetesi ve meslektaşlarımızın yanındayız”

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