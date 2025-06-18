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Meslek liselerine başvuru süresi uzatıldı

Meslek liselerine başvuru süresi uzatıldı

Meslek liselerine bugün başlayan başvuru süresi bir gün uzatıldı.

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Meslek liselerine bugün başlayan başvuru süresi bir gün uzatıldı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın açıklamasına göre, 2025-2026 Öğretim Yılında Meslek Liselerine başvuru yapmak isteyen öğrenciler 24 Haziran’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 25-27 Haziran tarihleri arasında okullarına kayıt yaptırabilecek.

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