Meslek liselerine başvuru süresi uzatıldı

Meslek liselerine bugün başlayan başvuru süresi bir gün uzatıldı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın açıklamasına göre, 2025-2026 Öğretim Yılında Meslek Liselerine başvuru yapmak isteyen öğrenciler 24 Haziran’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 25-27 Haziran tarihleri arasında okullarına kayıt yaptırabilecek.