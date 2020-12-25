Mesarya’da gergin bekleyiş

Devrim DEMİR

Yerel bulaşın kontrol altına alınmaya çalışıldığı Akdoğan ve Akıncılar'dan dün yeni vaka haberleri geldi. Her iki köyde de vaka sayısı 8’e yükselirken, testi pozitifleşen kişilerin karantinada olduğu öğrenildi.

Özellikle 300’e yakın nüfusa sahip olan Akıncılar köyünde pozitifleşen testler köy halkını tedirgin ederken, hemen hemen bütün köy birbiriyle temaslı…

Akdoğan köyünde de vaka sayısı 8’e çıkarken, son vakanın çocuk olduğu öne sürüldü.

Mesarya'da yaşanan salgın nedeniyle bölge köylerde tedbirlerini arttırdı.

Birçok köy ilaçlama işlerini yeniden sıklaştırdı, yaşlı ve risk grubunda olanların ihtiyaçlarını belediyeler sağlıyor.

Akıncılar’da artış gösteren pozitif vakalar sonrası, Belediye Başkanı Hasan Barbaros, köy kahvelerini kapattı, marketlere giriş kontrollü sağlanıyor.

Vaka sayısı her gün yükseliyor…

Akdoğan’da bir anne kızın testlerinin pozitif çıkmasının ardından vaka sayısı yükseldi. Üç bine yakın nüfusu olan köyde 22 Aralık'ta 300 test yapılmıştı.

Köyde çok sayıda kişi temaslı olarak karantinaya alınırken, gözetim altında olan küçük bir çocuğun testi de pozitife dönerek, vaka sayısı 8’e yükseldi.

Latif: “İlaçlamalar tedbirler arttırıldı”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, karantinada pozitifleşen 1 kişinin daha ardından köyde vaka sayısının 8’e yükseldiğini söyledi.

Tedbirleri sıklaştırdıklarını ifade eden Latif, ilaçlamaların arttırıldığını yaşlıların ve risk grubunda olan kişilerin ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını söyledi.

Barbaros: “Köyde herkes bir biriyle temaslı”

Akıncılar köyünde de vaka sayısı dün itibarı ile 8 oldu. 300 nüfuslu köyde herkesin bir biri ile teması olduğunu sadece bir ailede 5 pozitif vaka ve çok sayıda temaslı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hasan Barbaros, “Sert tedbirler almak zorundayım” dedi.

Köy yerinde bulunan kahvehanelerin geçici ve zorunlu olarak kapatıldığını söyleyen Barbaros, marketlere girişin kontrollü sağlandığını kalabalığın oluşmaması için sürekli uyarılar yaptıklarını kaydetti.

“Test yaptırmak için yeniden çağrımız olacak”

Barbaros, köyde şua an herkesin birbiriyle temaslı olduğunu ifade ederek Sağlık Bakanlığı'na ikinci kez çağrı yapmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Pazartesi veya Salı günü köyde yeniden bir tarama yapmak istediklerini belirten Barbaros, herkesin bugünlerde ailesini ve kendisini korumak için tüm önlemleri alarak hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu.