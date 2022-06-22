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Meryem Özkurt davası istinaf süreci karara kaldı

Meryem Özkurt davası istinaf süreci karara kaldı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un Yüksek Mahkemeye yaptığı istinaf müracaatı bugün görüşüldü. Mahkeme davayı “karar için süresiz” erteledi.

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un Yüksek Mahkemeye yaptığı istinaf müracaatı bugün görüşüldü. Mahkeme davayı “karar için süresiz” erteledi.

Yüksek Mahkeme yargıçları Beril Çağdal, Peri Hakkı, Talat Usar’dan oluşan heyet huzunda gerçekleştirilen istinaf duruşması, Başsavcılığın karşı istinaf dosyalamasına olanak tanımak üzere bugüne ertelenmişti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Meryem Özkurt’un avukatı Feyzi Hansel mahkemenin “karar için süresiz erteleme” emrettiğini belirtti.

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