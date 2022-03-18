Meryem Gökağaçlı'nın üzen vedası…
Güzelyurt Bölgesi, 49 yaşındaki Meryem Gökağaçlı'nın vedası ile üzüntüye boğuldu.
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Güzelyurt Bölgesi, 49 yaşındaki Meryem Gökağaçlı'nın vedası ile üzüntüye boğuldu. Erken vedasıyla ailesi ve sevenlerini yasa boğan Gökağaçlı, Thalassaemia hastasıydı.
Gökağaçlı’nın vefatından dolayı derin üzüntü içinde olduklarını paylaşan Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, “Camiamızın Başı sağolsun” dedi.
Dernek, Gökağaçlı’nın bugün öğle namazının ardından Güzelyurt'ta, Yuvacık Mezarlığına defnedileceğini belirtti.
Dernek’ten yapılan açıklama şöyle:
“Kıymetli arkadaşımız Meryem Gökağaçlı'nın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi bügün öğle namazında Güzelyurt'ta, Yuvacık Mezarlığına defnedilecektir. Yaslı ailesine Allahtan sabırlar diliyoruz. Camiamızın Başı sağolsun”
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