Covid-19 pozitif büyük acı: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kıbrıs’ta Covid-19 Pozitif en küçük yaştaki ölüm yaşandı. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı kayıpla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı, Yenidüzen’in hastaneye yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre ‘karın ağrısı’ şikayeti ile hastaneye giden çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilinirken, tam ölüm sebebi ise öğrenilemedi.



Covid-19 Pozitif olarak son 24 saatte 100'ü yerel 133 vaka saptandı, 2 can kaybı yaşandı. Kıbrıs'ın kuzeyinde pandemiden bugüne koronavirüs (Covid-19) Testi Pozitif kaybedilen hasta sayısı 93 oldu.

Başbakan’dan açıklama: Entübe edildi, kurtarılamadı”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ceren için mesaj yayınladı.

Sucuoğlu mesajında şunları belirtti:

“İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla malesef bugün 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir.

Dün karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen acil durum hastanemize sevk edilip entübe edilmişti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen malesef hayata tutunamamıştır. Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür.

Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim. Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz. Yurttaşlarımız Covid-19'u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır.

Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz.

“Minik Ceren’imiz artık bir melek”

Badminton Federasyonu da bir açıklama yaparak, ““Minik Ceren’imiz artık bir melek” sözleriyle üzücü gelişmeyi paylaştı.

Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Minik Cerenimiz artık bir melek. Lefkoşa Güneş Spor Kulübünün 8 yaşındaki Minik Badminton Sporcusu Ceren Kırma'yı bugün kaybettik.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri, Lefkoşa Güneş Spor Kulübünün ve Badminton camiamızın başı sağ olsun.”



SON 24 saatte kuzey Kıbrıs'ta Covid-19 Tablosu

Toplam 13.157 test yapıldı, 100'ü yerel, 133 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 108 kişi taburcu edildi.



Sağlık Bakanlığı şu resmi açıklamayı yaptı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir.



33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.



38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958



Toplam Vaka Sayısı: 23.818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1389



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1140

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 326

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 445

Güvende Kal Genel tablo