Mersinlik'te yangın: Güneyden 2 uçak da müdahale ediyor

Mersinlik’te dün başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, ormanlık alana sıçradı.

Kontrol altına alınamayan yangın yön değiştirdi, Altınova ve Ağıllar’a ilerlemeye başladı.

24 saati aşkın süredir devam eden yangının söndürme çabalarına Türkiye ve İngiliz üslerinden gelen 3 helikopterle birlikte, güneyden 2 uçak katkı koyuyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çalışmalar devam ederken dumandan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 4'e yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye personeli de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polis, Mersinlik’teki yangına bir iş aracındaki kısa devrenin neden olduğunu açıkladı, olayla ilgili H.K ile A.Ş tutuklandı.

Her iki şahıs “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Bölgede şu ana dek yanan alanın 2 bin 600 dönüm olduğu açıklandı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen üç kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ardahan-Mersinlik yolu yangın nedeniyle sivil trafiğe kapatıldı.

Yangın bölgesinde TAK ve BRTK muhabirlerine açıklama yapan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mersinlik’in kuzey ve güney bölgesindeki yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

Mersinlik’teki tehlikenin halen sürdüğünü ancak köyün tahliye edilip edilmeyeceğinin rüzgara bağlı olduğunu ifade eden Kaymakam Toroslu, tahliye için gerekli önlemlerin alındığını ancak şu anda tahliye yapılmadığını belirtti.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Topaloğlu, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle doğu istikametine seyrettiğini kaydetti.

Mersinlik köyünün tahliyesi için henüz karar alınmadığını söyleyen Topaloğlu, sadece uyarıda bulunulduğunu, yangının köye mesafesinin yaklaşık 3 kilometre olduğunu bildirdi.

Topaloğlu, yangına havadan üç helikopterle, karadan da askeri birlikler, Orman Dairesi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından doz ve su tankerleriyle de müdahale edildiğini belirterek, bölgeye takviye dozer ve su tankerleri sevk edildiğini açıkladı.(tak)

CİĞERİMİZ YANDI

Üç hava aracıyla müdahale ediliyor

Bakan Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını, dün iki helikopter ve bir yangın uçağıyla müdahale edildiğini, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini, bu sabah da ikisi BM Barış Gücü'nden, biri de Türkiye’den olmak üzere üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Orman Dairesi, Sivil Savunma, İtfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirten Oğuz, rüzgarın gece boyunca sürdüğünü, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının genişleyerek devam ettiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, yangında saat 09.00 itibarıyla bin hektardan fazla alanın yandığını belirtti.

Tahliye başladı

BRT'nin haberine göre, Mersinlik köyünde tahliyeye başlandı. Köylünün bir alanda toplandığı belirtildi. Yangınında bir kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği söylendi.

Yangının özle bir şirkete ait bir iş aracından kaynaklandığı iddia edildi. Bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmazken BRT bölge muhabiri bu bilgiyi teyit etti.

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