Mersinlik tahliye edildi, Ardahan için de tahliye kararı verildi

Mersinlik yangını iki gecedir kontrol altına alınamadı, her yerden “yardım” çağrısı yapılıyor, tanker ve iş araçları Tatlısu ve İskele’ye çağrılıyor.

Mersinlik köyü sakinleri Kaplıca’daki bir turistik tesise tahliye edildi.

Ardahan ve Topçuköy köylerinde de tahliye hazırlığı yapılıyor.

Yangına havadan müdahale için sabah saat 05:00 dolaylarında gün doğumu beklenecek.

Birleşmiş Milletler üslerinden 2, Türkiye’den gelen 2 helikopterin yanısıra, güneyden de 2 yangın söndürme uçağının sabah saatlerinde yeniden yangına müdahale etmesi bekleniyor, ayrıca İsrail’den de 2 yangın söndürme uçağının da yangın alanına gelmesi için çalışma yapılıyor.

Yangının rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini de tehdit ettiği söyleniyor. Ardahan köyü de tahliye edilecek. Topcuköy’de de tahliye hazırlığı yapıldığı ancak henüz başlamadığı belirtildi.

Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olduğu, o nedenle tanker müdahale imkanın da sınırlı olduğu bilgisi de verildi, “Çok sayıda aracın bölgeye yönelmesi kaosa yol açacak” dendi.

Mersinlik köyü tahliye edilmesine rağmen, saat 00:15 itibarı ile herhangi bir evin zarar görmediği bilgisini veren muhtar, yaralanma ya da başka bir zarar olmadığını söyledi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun verdiği bilgiye göre Mersinlik köyü tahliye edilirken, yangının ev ya da mandıralara sıçramaması için çalışma yapıldığını söyledi.

‘Çınarlı da tehlike altında’

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da yangının Çınarlı köyünü de tehdit etmesi nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Öztaş, meteorolojinin saat 03’te fırtına uyarısı yaptığını da belirtti, yangına müdahalenin bı aşamada ancak sabah saatlerinde hava araçlarıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

“Topçuköy’e ateş yaklaştı”

Topçuköy Muhtarı Bayram Fakiroğlu, dağdan köye doğru ateşin ilerlediğini, ormanla tarlalar arasındaki arazilerin traktörlerle sürüldüğünü ifade etti.

"Köyde 15 tanker hazır bekliyor"

Mersinlik muhtarı Mutlu Şeker, 2 gün içerisinde yangının birçok yere yayıldığını ifade etti.



Şeker, "Mersinlik köyünün 6 kilometre ötesinde yangın devam ediyor. Köyde kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye ettik. Kalanlar köy meydanında bekliyor." dedi.

Bölgenin kayalık ve sarp olduğuna vurgu yapan Şeker, sabahın olmasını ve havadan müdahaleyi beklediklerini ifade etti.

Mersinlik köy meydanında bekleyen köylüler



Şeker, "Köy meydanında 15 su tankeri mevcut. Tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi.

Kaymakam: Kaos yaratmayalım, ek insan ya da araca ihtiyaç yok

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, saat 01:00 itibarı ile yangının doğu ve güneye yöneldiği bilgisini verdi. Mersinlik köyünün tahliye edildiğini, Ardahan’da tahliyenin başladığını anlattı.

Topçuköy için ise tahliye kararı alınmadığını, ancak gerekli hazırlığın yapıldığını belirtti. Çok sayıda yurttaş ve aracın bölgeye yöneldiğini, duyarlılığa teşekkür ettiklerini belirten Kaymakam Toroslu, “Yangın zor coğrafi koşullarda ve sarp kayalıklarda, o nedenle kaos yaratmayalım, ek insan ya da araca ihtiyaç yok, buna ihtiyaç olursa duyururuz” dedi.

Kaymakam, “Meteoroloji ile de görüşemedik ancak fırtına söylemleri de var. Yangının geliş yönünü kesmeye çalışıyoruz. Yangın sarp tepelerde sürüyor” dedi.

Ardahan'da da tahliye başladı

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan köyünde tahliyelerin başladığı duyuruldu.

Açıklamada, “Ardahan köyünde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi başlamış olup, İskele Belediyesi hiçbir vatandaşın magduriyet yaşamaması için tüm önlemlerini aldı. Ardahan köy sakinleri, İskele Belediyesi tarafından belirlenen otellere yerleştirileceklerdir” denildi.

“Ağıllar da tahliye olabilir”

Altınova Muhtarı Erbil Kara, yangının sarp tepelerde olduğunu, ancak, rüzgarın etkisiyle ağıllara yaklaştığını söyledi.

Muhtar, saat 00:55 itibarı ile Ağıllar köyünün tahliye edilebileceğini belirterek, “Rüzgar şiddetini artırırsa böyle bir ihtimal var, gerekirse evleri boşalttıracağız, hayvanları güvenli alana aktaracağız.” dedi.

Tatlısu'yu tehdit eden bir durum yok

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da saat 01:00 itibarı ile Tatlısu’yu tehdit eden bir durum ya da risk görünmediğini, o nedenle paniğe gerek olmadığını söyledi.

“İnsan gücüyle yangının kontrol altına alınma imkanı yok”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Ardahan’ın tahliyesinin, bölgedeki işletmelerin yarattığı konaklama imkanı ile başladığı bilgisini verdi.

“İnsan gücüyle yangının kontrol altına alınma imkanı yok” diyen Sadıkoğlu, rüzgarın şiddetine göre yangının yön ve şiddetinin değiştiğini de sözlerine ekledi.

Örnek dayanışma

Kaplıca’daki turistik tesisi Mersinlik köy sakinlerine açan Miraç Genç de hem bölge halkı hem de hayırseverlerin yaptığı yardıma teşekkür etti, “İnsanlarımızı tesislerimizde güvenlik içerisinde misafir ediyoruz. Tüm tesis halkımıza açıktır” dedi.

Foto: Sosyal Medya / Topçuköy