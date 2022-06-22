Mersinlik köyü tahliye ediliyor
İskele kaymakamı Ertuğrul Toroslu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Mersinlik köyünün tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.
A+A-
İskele kaymakamı Ertuğrul Toroslu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Mersinlik köyünün tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.
İskele bölgesinde kriz masası kuruldu. Şu an kritik bir toplantı yapıldığı öğrenildi.
Kanal Sim'e konuşan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise ilk etapta köyün %60'ının tahliuye edileceğini açıkladı.
Öncelikli olarak Mersinlik köyünde yaşayan yaşlıların tahliye edildiği ifade edildi.
Bu haber toplam 2182 defa okunmuştur