Merkezi Cezaevi Yasa Tasarısı Meclis'e sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerindeki görüşmesini tamamladı.

Komitede oy birliğiyle onaylanan yasa tasarısı Genel Kurul’un gündemine sevk edildi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Erkut Şahali de katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.”