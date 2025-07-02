Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yeniden Pelin Yaylalı atandı
Bakanlar Kurulu, görev süresi 4 Temmuz’da sonra erecek Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı’yı, yeniden bu göreve atadı.
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Bakanlar Kurulu, görev süresi 4 Temmuz’da sonra erecek Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı’yı, yeniden bu göreve atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, 18 Haziran 2022’de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Yaylalı, bu görevini sürdürecek.
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