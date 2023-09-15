Merit’ten üniversite öğrencilerine burs

Merit Grubu, turizm sektörünün tüm alt alanlarında yapmış olduğu yatırımlara, en güçlü unsur olan insan kaynağını desteklemek ve KKTC vatandaşı olan öğrencilerin öğrenim sürecine katkı verebilmek için Merit Eğitim Fonu’nu hayata geçiriyor.

Türkiye’deki üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenim gören veya yeni başlayacak olan KKTC vatandaşı öğrencilerin, başarı ve maddi yeterliliklere göre değerlendirileceği Merit Eğitim Fonu; 2023 -2024 Akademik yılı için 10 öğrencimize 9 ay boyunca aylık 5.000 TL tutarında destek sağlayacak.

Merit Eğitim Fonu’na başvuru süreci ve detaylar www.meritturizm.com sayfasında takip edilebilecek.

Hande Tibuk: Öğrencilerimizin eğitimine katkı için fon oluşturduk

Merit Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk: “Merit Grubu olarak 25 yılı aşkın bir süredir büyüyerek devam eden faaliyetlerimizle Kıbrıs’ın tüm sektörleri ile işbirliği halinde olan büyük bir aile olmayı başardık. Başta turizm olmak üzere iş sektöründe yaşanan gelişmeler Kıbrıs’ın geleceği çok daha büyük potansiyele sahip. Her alanda olduğu gibi nitelikli ve kalifiye iş gücü gelecekte Kıbrıs’ın gelişen sektörlerinde önemli bir ihtiyaç olacak. Bizler de, bu potansiyel insan kaynağı ihtiyacına yönelik KKTC vatandaşı olan ve üniversite yolculuğuna çıkan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda öğrenimlerini devam ettirebilmesi adına Merit Eğitim Fonu’nu kurduk.” dedi.