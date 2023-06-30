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Meritta'dan anlamlı etkinlik

Meritta'dan anlamlı etkinlik

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Kemal Sunal isimli kaplumbağa, ünlü oyuncu Ali Sunal ve Resa Dem tarafından mavi sulara salındı.

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde bayramda çifte mutluluk yaşandı. Tedavisi tamamlanan Kemal Sunal isimli kaplumbağa, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinlikle mavi özgürlüğe uğurlandı. 

 

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