Merit Crystal Cove’da yeni yıl coşkusu Fatih Ürek ile yaşandı

Merit Crystal Cove Otel, Türkiye’nin en çok eğlendiren sanatçısı Fatih Ürek ile 2025 yılına merhaba dedi.

Samimi tavırları, enerjik sahne performansı ve güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Fatih Ürek, bine yakın hayranına muhteşem bir yeni yıl coşkusu yaşattı.

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fatih Ürek, 2024 yılının yoğun bir tempo ile geçtiğini belirterek 2025 yılında Ankaralı Coşkun ile düet yapmak gibi yeni projelerinin olacağı müjdesini verdi.

Sevilen şarkısı “Tak Tak” ile konserine başlayan Fatih Ürek, yılbaşına özel olarak tasarlanan Hakan Akkaya imzalı payetli sahne kostümü ile adeta göz kamaştırdı. 2025 yılını Kuzey Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove Otel’de karşılamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Fatih Ürek, “Dünyada barışın olduğu, mutluluk, sağlık, bol bereket ve para dolu nice güzel yıllar diliyorum” diyerek hayranlarının yeni yılını kutladı.

Geri sayımın ardından “Hadi Hadi” şarkısı ile yeni yılın ilk dakikalarını sevenleri ile birlikte karşılayan Fatih Ürek, yılbaşına özel olarak hazırladığı repertuvarını konukları ile birlikte seslendirdi. Merit Crystal Cove Otel’deki hayranlarıyla bol bol fotoğraf da çektiren Fatih Ürek, hafızalardan silinmeyecek coşku dolu bir yılbaşı gecesi yaşattı.