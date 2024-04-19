Merdiven kaydı, yaklaşık 2.60 metre yükseklikten düştü

Yenierenköy’de Karpaz Gate Marina’da yaşanan "iş kazası"nda, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.30 sıralarında, Yenierenköy’de Karpaz Gate Marina’da, 67 yaşındaki Kemal Korkut, tamir edilmekte olan yata, ahşap merdiven yardımıyla çıkmaya çalıştığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında iki kırık teşhis edilen Korkut, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.