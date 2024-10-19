Merdiven kaydı, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı
Lefkoşa'da dün faaliyet gösteren bir mobilya atölyesi içerisinde çalışan 41 yaşındaki İsrafil Uruk, geçirdiği "iş kazası" sonrasında yaralandı.
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Lefkoşa'da dün faaliyet gösteren bir mobilya atölyesi içerisinde çalışan 41 yaşındaki İsrafil Uruk, geçirdiği "iş kazası" sonrasında yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün 08.30 sıralarında meydana geldi. Merdiven üzerinde çalışan 41 yaşındaki İsrafil Uruk, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Uruk olay sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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