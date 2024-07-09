Çatalköy'ün sevilen isimlerinden Meral Aksertel Numansoy genç yaşta yaşamını yitirdi.

Meral Aksertel Numansoy'un ölümü bölgede derin bir üzüntü yaratırken, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aksertel'in ölümünden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Meral Aksertel Numansoy'un cenazesi bugün Çatalköy Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Çataköy mezarlığına toprağa verilecek.