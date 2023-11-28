“MEMUR-SEN Başkanı Manga, işe gitmeden maaş alıyor”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga’nın profosyonel olmadığı halde, işe gitmediğini ve maaş aldığını iddia etti.

KAMU-SEN’den yapılan açıklamaya göre Mayıs TV’de yayınlanan “Mayıs Manşet” programında konuşan Atan, “Başbakan Ünal Üstel’e uyarıda bulundu” ve Manga’nın tabela sendikacılığı yaptığını söyledi.

Atan, Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın işe gitmemesine rağmen daireleri dolaşarak, insanları çeşitli vaatlerle kandırdığını, insanların vicdani ya da gönül rahatlığıyla üye olmak istediği sendikayı seçmesini engellediği öne sürdü.

Atan, Manga’nın “Beni başbakan yolladı, bunu size başbakan söyledi” diyerek sendikasına insanları zorunlu üye yapmaya çalıştığını söyledi.

Atan, bu konuyla ilgili Başbakan Ünal Üstel’e geçen sene yazı yazdığını ifade etti.