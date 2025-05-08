Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Sıla Usar İncirli, ülkedeki gerçek gündemin UBP - YDP - DP Hükümeti'ne ağır geldiğini ve kaldıramadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, Meclis'in bu haftaki gündemini hatırlattı, "Sadece ilk iki meclis gününde yaşananlara bakmak bile yeterli" dedi.

Ülkenin gerçek gündemlerini sıralayan İncirli, "Onlardan gelişmemiş, olgunlaşmamış, sorumsuz, ciddiyetsiz siyasetten başka bir şey beklemek ümitsiz vaka" ifadelerine yer verdi.

Sıla Usar İncirli'nin paylaşımı şöyle:

Memleketin gerçek gündemi bu iktidara ağır geliyor, kaldıramıyorlar.

“Bizden önce yerleştiler”, “Odalar için kavga ettiler” vs. Taşınmadan sonra iki kez Meclis Genel Kurulu toplandığı halde hala odasına gitmeyen, odasının yerini bile bilmeyen muhalefet vekilleri varken esas mesele UBP’nin bu konuda neden yalana tevessül ettiğidir. Bu sorunun cevabı ülkenin gerçek gündemindedir.

Sadece ilk iki meclis gününde yaşananlara bakmak bile yeterli:

1.Askerlikle ilgili düzenlemelere iktidar red verdi.

2. Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına UBP red verdi.

3. 25 yıllık hekimleri sürerek, bölge halkını isyan ettiren Sağlık Bakanı aldığı karara tek bir makul gerekçe gösteremedi. Ve daha niceleri.

Hayat pahalılığı, ekonomik kriz, yolsuzluklar, eğitimde, sağlıkta, yollarda, güvenlikte yaşananlar, gençlerin önlenemeyen göçü...

Memleketin gerçek gündemleri bunlar, iktidara ağır geliyor, kaldıramıyorlar. Onlardan gelişmemiş, olgunlaşmamış, sorumsuz, ciddiyetsiz siyasetten başka bir şey beklemek ümitsiz vaka. Beklemeyin, tavsiye etmem.