Mehmet Yiğit bu sabah bulundu
14 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Boğaziçi sakinlerinden 43 yaşındaki Mehmet Yiğit bu sabah bulundu.
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14 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Boğaziçi sakinlerinden 43 yaşındaki Mehmet Yiğit bu sabah bulundu.
Yiğit, 14 Ocak Cuma günü 12.30 sıralarında evinden ayrılmış ve evine geri dönmemişti. Kendisinden haber alınamayınca yakınları da olayı polise bildirmişti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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