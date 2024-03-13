Mehmet Eziç’e by-pass yapıldı

İş insanı Mehmet Eziç’e Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde by-pass ameliyatı yapıldı. Konuyla ilgili YDÜ Hastanesi Başhekimliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

Bugün öğle saatlerinde kalp krizi nedeni ile koroner anjiyografisi yapılan Mehmet Eziç, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, acil olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Op. Dr. Aşkın Pekbay tarafından ameliyata alınmıştır. Başarılı koroner by-pass ameliyatından sonra Mehmet Eziç’in, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi devam etmektedir.