Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralamıştı

Girne Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, Girne’de İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan sanık Kamil Sezgin aleyhindeki karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Ozankaya açıkladı.

Yargıç, sanık Kamil Sezgin’in lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirerek Küçük bir ada ülkesi olduğumuz için bu tür suçlarda korkuya neden olması için bile yeterli olduğunun altını çizerek, şiddet içeren bu tür suçların artışta olduğunun istatistik verilerde de görüldüğüne dikkat çekti. Bu tür suçların ciddi suçlar olup, kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Ozankaya, kamunun huzurunu bozan can ve mal güvenliğini tehdit altına bulunduğunu ve bu tür suçlara hoşgörüyle bakılamayacağının Yargıtay kararlarında da yer aldığını ifade etti.

Yargıç,31 Ocak 2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” suçlarından yargılandığını belirtti. Yargıç, sanık Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yatan Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ve Mehmet Akacan’ın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını ve ağır şekilde yaralandığının altını çizdi. Ozankaya aktarılan oldular ışığında sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti.

Yargıç Ozankaya, sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan heyet olarak kamu menfaatini de göz önünde bulundurduktan sonra 10 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.