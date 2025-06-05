Medya Etik Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu toplantı gerçekleştirdi

Medya Etik Kurulu (MEK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), iş ve güç birliği imkanlarının ele alındığı bir toplantı yaptı.

KVKK'nın talebiyle Barolar Birliği binasında yapılan görüşmede, işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması için görüşmelerin sürdürülmesi, ilgili diğer oluşumların da katılımıyla bilgilendirici faaliyetler düzenlenmesi konularında mutabakata varıldı.

Toplantıya Medya Etik Kurulu'ndan Başkan Aysu B. Akter ile üyeler Melis Türkkal ve Nezire Gürkan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan da Başkan Kaan Kutlay ile üyeler Cemre İpçiler ve Nihat Yılmaz katıldı.