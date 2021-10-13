Meclis’te yine nisap tutmadı

Meclis Genel Kurulu, Pazartesi gününden itibaren Hükümet’in nisap sıkıntısı nedeniyle ertelenen toplantısı için bugün de yeter sayıya ulaşamadı. Genel Kurul’da 10:30 sıralarında yapılan ilk nisap yoklamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamamasının ardından, 10 dakika sonra yeniden nisap arandı.

Azınlık Hükümeti'nin Meclis Genel Kurulu'nu açacak yeter sayıya ulaşamaması nedeniyle Meclis Birleşimi bir kez daha 24 saat ertelendi.

Nisap da yok, hükümet de… Meclis kilitlendi, hükümet kayıplarda