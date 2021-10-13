Nisap da yok, hükümet de… Meclis kilitlendi, hükümet kayıplarda

1 Ekim’den bugüne ‘yasama’ yetkisini yerine getirmek için toplanamayan Meclis dün bir kez daha ‘nisaba’ takıldı, ortaklar hükümeti değerlendirme kararı aldı.

Hem DP hem de YDP arka arkaya toplantılar gerçekleştirerek, hükümetten çekilme dahil her türlü seçeneği gündeme getirdi.

Muhalefet, hükümete erken seçim çağrısını yineledi, siyasette kulisler hareketlendi. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, dünkü toplantıya 12 milletvekili ile katılırken, kendi vekillerinin dahi Meclis birleşiminde nisaba destek vermemesi kayıt altına alındı.

GENEL SEKRETERLER NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: İstifa edin, halkın iradesine başvuralım

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova: Muhalefetin nisapla ilgili tavrını sürdürürse, yarınki toplantıya katılmayacağız

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal: Hükümet seçmenleri müşteri, devleti şirket gibi görüyor

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu: “Ülkenin sokulduğu kaotik ortam ortada”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk: Hükümetten çekilme dahil, her türlü seçeneği görüşeceğiz.

Ayşe GÜLER

1 Ekim’den bugüne ‘yasama’ yetkisini yerine getirmek için toplanamayan Meclis yeniden ‘nisaba’ takıldı, ortaklar ‘hükümeti’ değerlendirme kararı aldı.

Hem DP hem de YDP arka arkaya toplantılar gerçekleştirerek, hükümetten çekilme dahil her türlü seçeneği gündeme getirdi.

Muhalefet, hükümete erken seçim çağrısını yineledi, siyasette kulisler hareketlendi.

6 Şubat’ta erken seçim önerisini masaya getiren ancak seçim yasakları konusunda değişiklik talep eden UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, dünkü toplantıya 12 milletvekili ile katılırken, kendi vekillerinin dahi Meclis birleşiminde nisaba destek vermemesi kayıt altına alındı.

DP Milletvekili Serdar Denktaş, önceki gün olduğu gibi dün de Genel Kurul toplantısına katılmadı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Türkiye’de bulunması gerekçesiyle birleşimde yer almadı, ‘izinli’ sayıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, toplantının 24 saat sonraya yani bugüne ertelendiğini açıkladı, Genel Kurul’da bugün de nisabın sağlanmaması halinde Meclis’in Perşembe günü hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanması için çağrı yapacağını belirtti.

Hükümet ise Perşembe günkü Genel Kurul toplantısına katılmama kararı aldı.

Meclis iç tüzüğüne göre; yoklama sonucunda salt çoğunluk olmadığı için kapatılan Meclis Genel Kurulu, birleşim açılana kadar 24 saat ertelenebiliyor.

Yenilenen birleşimin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi halinde, 24 saatlik süre uygulaması sona eriyor, bir sonraki birleşimle birleştiriliyor.

İç tüzükte Meclis’in kaç kez ertelenebileceği ya da bu konuda herhangi bir sınır olup olmadığı da yer almıyor.

Süreci değerlendirdiler

İç siyasette hareketlilik sürerken, YENİDÜZEN hem hükümet hem de muhalefet kanadındaki siyasi partilerin genel sekreterleriyle görüştü.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Hükümetin ‘azınlığın da azınlığı’ durumuna gelerek, meşruiyetini yitirdiğini belirtti, “İstifa edin, halkın iradesine başvuralım” çağrısı yaptı.

Sorakın, 10 aydır görevde bulunan Azınlık Hükümeti’nin Kıbrıs Türk halkı lehine hiçbir karar üretemediğini ifade ederek, anayasa ve yasalara uymamakla birlikte aldığı kararlarla halkın alım gücünü gerilettiğini söyledi.

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, Başbakan Ersan Saner’in bugünkü Genel Kurul’da nisabın sağlanması için temaslarda bulunduğunu söyledi, muhalefetin nisapla ilgili tavrının sürmesi halinde Perşembe günkü toplantıya katılmamayı düşündüklerini kaydetti.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, bugün gerçekleşecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında hükümetten çekilme dahi, her türlü seçeneğin tartışılacağını belirtti.

Öztürk, hükümettin şu andaki durumunun, halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederek, “Hükümetin büyük ortağı UBP, hem azınlık hükümeti olduğunun farkında değil. Hem de tek başınaymış gibi hareket ediyor. Bu nedenle değerlendirme yapacağız” dedi.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi, hükümetin seçmenleri ‘müşteri’ olarak gördüğünü, devleti ‘şirket’ gibi yönettiğini vurguladı.

Hızal, 6 Şubat’ta erken seçim yapılması için anlaşmaya varılmasına rağmen hükümetin seçim yasaklarını hemen başlatmak istemediğini ifade ederek, bu tutumu eleştirdi.

Öte yandan Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümet ortaklarının Merkez Yönetim Kurullarını toplantıya çağırdığını söyledi, “Beklentileri ne yöndeydi, ne olmadı?” diye sordu.

Manavoğlu, nisabın muhalefet nedeniyle değil, hükümete güvenoyu veren ancak Meclis toplantılarına katılmayan 2 vekil sebebiyle bir araya gelemediğini dile getirdi.

MECLİS BAŞKANI NE YAPACAK?

Meclis Başkanı Sennaroğlu:

Dünkü toplantıya 12 vekil katıldı

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, dünkü Meclis toplantısına nisabı sağlamak için 12 milletvekilinin katıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, hukukçularla yaptığı görüşmede Genel Kurul’da bugün de nisabın sağlanmaması halinde Meclis’in Perşembe günü hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanması için çağrı yapacağını belirtti.

Sennaroğlu, Perşembe günü de toplantı yeter sayısına ilişkin sorunun devam etmesi durumunda birleşimin 18 Ekim Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle 19 Ekim Salı gününe erteleneceğini ifade etti.

“Kaç kez ertelenebileceğine ilişkin kural yok”

İç tüzükte Meclis toplantılarının nisaba ulaşılamaması nedeniyle kaç kez ertelenebileceğine ilişkin herhangi bir kural olmadığını da dile getiren Sennaroğlu, “Hukukçularla değerlendirme yaptım. Ne kadar erteleyebileceğime ilişkin kural yok” dedi.

Sennaroğlu, erken seçime ilişkin olarak Danışma Kurulu toplantısında belli bir yere kadar gelindiğini ancak uzlaşıya varılamadığını ifade etti.

“Herkesin bir yorumu var. Hükümetin başka, muhalefetin başka… Danışma Kurulu’nu topladım. Uzlaşı için gayret ettim ama olmadı” diyen Sennaroğlu, “Onun ötesinde bir şey yapamayız, olmadı” dedi.

İÇ TÜZÜK NE DİYOR?

Birleşim açılana kadar çağrı yinelenir

İç tüzüğün 58’inci maddesi ‘yoklama ve yeter sayısı’na yönelik kuralların çerçevesini çiziyor.

Buna göre; Meclis, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Eğer salt çoğunluk sağlanmazsa görüşme başlamaz.

Yoklama sonucunda salt çoğunluk yoksa Meclis Başkanı oturumu en çok yarım saat ertelenebilir.

İkinci oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa birleşim kapatılır, 24 saat sonra yeniden toplanır.

Eğer o günde Meclis toplanamazsa, birleşim açılana kadar 24 saatlik Genel Kurul çağrısı yinelenir.

Yenilenen birleşim resmi tatil veya hafta sonuna denk gelirse, 24 saatlik süre uygulaması sona erer ve bir sonraki birleşimle birleştirilir.

PARTİ YETKİLİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“İstifa edin, halkın iradesine başvuralım”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Hükümetin ‘azınlığın da azınlığı’ durumuna gelerek, meşruiyetini yitirdiğini belirtti, “İstifa edin, halkın iradesine başvuralım” çağrısı yaptı.

Sorakın, 10 aydır görevde bulunan Azınlık Hükümeti’nin Kıbrıs Türk halkı lehine hiçbir karar üretemediğini ifade ederek, anayasa ve yasalara uymamakla birlikte aldığı kararlarla halkın alım gücünü gerilettiğini söyledi.

“Yokluk ve yoksulluk giderek derinleşiyor. Halk, marketlere giremez duruma geldi. Taksitleri ödeyemez, mükellefiyetlerini yerine getiremez oldu” diye konuşan Sorakın, “Hükümet, bununla da kalmayarak, kazanılmış hakları kısıtlanmaya, örgütlü yapıları dağıtılmaya çalışıyor” dedi.

Sorakın, Azınlık Hükümeti’nin geçtiğimiz Haziran ayından itibaren Meclis’i açamayacak durumda olduğunu sözlerine ekledi.

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova:

“Muhalefetin nisapla ilgili tavrını sürdürürse, yarınki toplantıya katılmayacağız”

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, Başbakan Ersan Saner’in bugünkü Genel Kurul’da nisabın sağlanması için temaslarda bulunduğunu söyledi, muhalefetin nisapla ilgili tavrının sürmesi halinde Perşembe günkü toplantıya katılmamayı düşündüklerini kaydetti.

Berova, “UBP tüm vekilleriyle Meclis’te. Meclis’in toplanmaması bizden kaynaklanmıyor” diyerek,

“Bir milletvekili YDP’den istifa etti. O yüzden hükümetin 26 vekili var. Ortaklardan 1 milletvekili de toplantıya katılmadı. Kendi içerimizde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

UBP’nin erken seçim tarihi için 6 Şubat önerisi olduğunu yineleyen Berova, “Bu öneri muhalefet tarafından seçim yasaklarına bağlandı. Demokrasi açısından hoş değil. Parlamento gelecek yılın ilk ayları seçime gidecek” dedi.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk:

“Hükümetten çekilme dahil, her türlü seçeneği görüşeceğiz”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, bugün gerçekleşecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında hükümetten çekilme dahi, her türlü seçeneğin tartışılacağını belirtti.

Öztürk, hükümettin şu andaki durumunun, halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederek, “Hükümetin büyük ortağı UBP, hem azınlık hükümeti olduğunun farkında değil. Hem de tek başınaymış gibi hareket ediyor. Bu nedenle değerlendirme yapacağız” dedi.

Meclis’te erken seçime ilişkin ulaşılan noktanın kaçırılmaması gerektiğini de söyleyen Öztürk, muhalefetin seçim yasaklarına yönelik taleplerinin ‘makul’ olduğunu, reddedilmeyi gerektirmediğini belirtti.

Öztürk, bu noktada farklı düzenlemeler yapılarak, ortak yol bulunabileceğini kaydederek, “Yasaya aykırı iş yapılmasını düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Ülkenin sokulduğu kaotik ortam ortada”

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümet ortaklarının Merkez Yönetim Kurullarını toplantıya çağırdığını söyledi, “Beklentileri ne yöndeydi, ne olmadı?” diye sordu.

Manavoğlu, nisabın muhalefet nedeniyle değil, hükümete güvenoyu veren ancak Meclis toplantılarına katılmayan 2 vekil sebebiyle bir araya gelemediğini dile getirdi.

“Bu kişiler, nasıl bir yapının içine girdiklerini bilerek onay verdiler. Şu anda yaşananlar kişisel menfaatler noktasındaki planlardır” diye konuşan Manavoğlu, hükümetin ülkeyi soktuğu kaotik durumun ortada olduğunu, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal:

“Hükümet, seçmenleri müşteri, devleti şirket gibi görüyor”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi, hükümetin seçmenleri ‘müşteri’ olarak gördüğünü, devleti ‘şirket’ gibi yönettiğini vurguladı.

Hızal, 6 Şubat’ta erken seçim yapılması için anlaşmaya varılmasına rağmen hükümetin seçim yasaklarını hemen başlatmak istemediğini ifade ederek, bu tutumu eleştirdi.

“Yıllardır yapılıyor. Birçok insana vatandaşlık verilecek, arsalar dağıtılacak” diyen Hızal,

“Sosyal olması gereken devlet, insanlara eğitim sağlık hizmeti veremiyor. İktidarda kalmak için mücadele ediyorlar” şeklinde konuştu.

Hızal, tüm dünyada döviz kurlarının yükseldiğini, petrol fiyatlarının arttığını ifade ederek, “Mükemmel fırtına yaklaştı. Bu ülkede malların hepsi ithal, nasıl ayakta duracağız? Buna kafa yormuyoruz ama seçilmek için kafa yoruyoruz” dedi.

Hızal, parlamentonun yasama yapacak durumda olmadığını sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Hükümet, Perşembe günü Meclis’e girmeyecek”

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’in bugün de bir araya gelemeyeceğini söyledi, Perşembe günü ise Hükümet’in nisaba destek vermeyeceğini açıkladı.

Arıklı, Pazartesi günü ise Meclis’in tatil olduğunu, dolayısıyla gelecek hafta da toplanamayacağını ifade ederek, “Bu nedenle önümüzdeki hafta da bitecek, fiilen Meclis kilitlenecek. Muhalefetin anlayışlı olması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Seçim yasaklarının 60 gün olduğunu kaydeden Arıklı, UBP Kurultay’ından sonrasına ertelenen bir takım çalışmaların bulunduğunu, bu nedenle de 1 aylık süreye ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Arıklı, “Vatandaşlık konusunda bekleyen 8 bin 500 dosya vardı, yarısına ulaşılamadı” dedi.

“Muhalefet Meclis’i kilitlemek istiyor” diyen Arıklı, “Bulun 26’yı gelin, hükümeti devirin” şeklinde konuştu.

“Hükümetle ilgili değerlendirme yapacağız”

Öte yandan hükümetle ilgili kendi içlerinde değerlendirme yapacaklarını kaydeden Arıklı,

“Bizim de hükümet ortağı olarak UBP’den bir takım şikayetlerimiz var. Yapmamız gereken icraatlarda ortağımız tarafından bir takım engeller çıkarılıyor” şeklinde konuştu.

Arıklı, Başbakan Ersan Saner ile dün sabah diyaloga geçtiklerini söyleyerek, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma Bakanı Koral Çağman ile de 3’lü toplantı yaptıklarını, hükümetin durumunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Arıklı, bu akşam YDP MYK’sının bir araya geleceğini sözlerine ekledi.