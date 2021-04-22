Erhürman’dan hükümete: Memleketi nereye götürüyorsunuz?

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Ekim ayında erken seçime gidileceğinin hükümet programına koyulduğunu söyledi, “O zaman ne ekonomik sorun ne de pandemi yok muydu?” diye sordu.

Erhürman, “Bu kadar sorumsuzluk, ciddiyetsizlik tarihimizde yoktur” dedi.

Hükümetin ‘belirlediği seçim tarihini muhalefet kabul etmeyecekse konunun Hukuk Komitesi yerine yeni komitede görüşülmesi’ yaklaşımı içerisinde olduğunu söyleyen Erhürman, bunun hukuka uygun olmadığını söyledi.

Erhürman, “Ad-Hoc Komitesi kurulması külliyen hukuka aykırı, Anayasa aykırı” dedi.

Muhalefetin 3 aydır erken seçim konusunda hükümete uzlaşı çağrısı yaptığını dile getiren Erhürman, “Artık, şirazesi kaçtı. 8 senedir milletvekiliyim, böyle bir şey görmedim. Memleketi nereye götürüyorsunuz?” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Hükümet Nisan 2022’de erken seçim istiyor. Haziran’da yerel seçim olduğunu bilmiyor mu? Erken seçim Nisan’da olursa seçim yasakları Şubat’ta başlayacak. Memleketin anasını ağlatacaksınız. Bütçesiz, icraatsız memleket yaratacaksınız” dedi.

Hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaşıldığı halde, komiteden beş dakika geçeceğine işaret eden Erhürman, hükümeti ciddiyete ve sorumluluğa davet etti.