Meclis’te ‘üst düzey’ hareketlilik: CTP-UBP-HP bir araya geldi

Hükümetin istifası ardından, siyasi gelişmelerle ilgili, CTP-UBP-HP tarafından Meclis’te üst düzey bir toplantı yapılıyor. Üç partinin başkan ve genel sekreterleri Meclis’te bir araya geldi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu toplantıya girmeden önce yaptığı kısa açıklamada bahse konu toplantı için geldiğini ifade ederek, bu görüşmeyi "gayri resmi bir toplantı" olarak nitelendirdi.

UBP'deki Başkan değişimi söylentilerini de kısaca yorumlayan Hasipoğlu, "Parti başkanımız sadece kurultayda belirlenir, mevcut başkanın istifası durumunda bir değişiklik olabilir ama şu an böyle bir konu gündemde yok" dedi.