"Durum değerlendirmesi yapıldı"

CTP, UBP ve HP'nin Meclis'te gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay toplantı sonrası yaptığı kısa açıklamada 'durum değerlendirmesi' yapıldığını ifade etti.

Özersay, Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti heyetleri ile yapacağı görüşmeye işaret etmekle yetindi.

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