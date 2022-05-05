CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin ve ülke demokrasisinin genel durumuyla ilgili, gayrı resmi bir sohbet toplantısı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Görüşmenin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun daveti üzerine gerçekleştiğini de ifade eden Erhürman, toplantının hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde olmadığının altını çizdi. Erhürman, “Kimse buradan bir Hükümet senaryosu üretmesin” dedi.

"Durum değerlendirmesi yapıldı"

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