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Meclis’te tansiyon yükseldi

Meclis’te tansiyon yükseldi

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, muhalefetin hükümete ilişkin eleştirilerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı, tartışmalar alevlendi.

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UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, muhalefetin hükümete ilişkin eleştirilerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı, tartışmalar alevlendi.

Berova, ‘nisap’ sorununa değinerek,  2018’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın söylemlerine işaret etti.

Bu sırada HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yerinden söz aldı Berova’ya tepki gösterdi.

Berova, Manavoğlu’na, “Saçmalan, böyle konuşma” diyerek cevap verdi, erken seçime ilişkin tek kararın Meclis Genel Kurul olduğunu dile getirdi.

Berova, muhalefetin ‘ayak oyunu’ yaptığını söyledi, bu sırada vekiller Berova’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yerinden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, konuşmacının sağlığından endişe duyduğunu belirtti, ara verilmesini istedi.

Berova, muhalefete “25 gün yasayı bloke ettiniz” diyerek, kürsüden bağırdı.

Bu sırada HP Milletvekili Ayşegül Baybars yerinden söz alarak, “Komiteden geçirdiniz, neden getirmiyorsunuz?” diye sordu.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, “Bu parlamento hepimizin. Bu ortam Meclis’e yakışmıyor” diyerek, vekilleri uyardı.

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