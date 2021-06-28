Başbakan Saner: Ne söz verdiysek yapıyoruz
Başbakan Ersan Saner, hükümet olarak ellerini taşın altına koyduklarını yineledi.
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Başbakan Ersan Saner, hükümet olarak ellerini taşın altına koyduklarını yineledi.
Saner, muhalefetin eleştirileri sonrasında hükümette oldukları dönemde kaç bürokrat ataması yaptıklarına ilişkin çalışma isteyeceğini belirtti.
Saner, “Ülkede ne söz verdiyse yapıyoruz” dedi.
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