Meclis’te PCR testi yapılacak

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli mecliste, “Covid salgını ve aşılar” başlıklı konuşma yaptı. Aşıların sınır tanımadığını ve hükümetlerin kurulmasını da beklemediğini söyleyen İncirli, tüm dünya covid salgınıyla uğraşırken KKTC’nin de bu yöndeki çalışmaları kesintisiz sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Ülkeler aşıların peşine düşmüşken KKTC’de bu gayretlerin yeterince ortaya konmadığı konusunda endişeleri olduğunu ifade eden İncirli, bunun Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarından kaynaklandığını dile getirdi.

Zamanında gelmeyen aşıların faydası olmayacağını söyleyen İncirli, aşıların her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kendisi için 50 milyon aşı sipariş ettiğini söyleyen İncirli, bu miktarın Türkiye için yeterli olmadığını ancak gayretlerin sürdüğünü, Güney Kıbrıs’ın da 1 milyon kadar aşı siparişi verdiğini anlattı.

Her bir aşı için talepte bulunmanın en akıllıca olan olduğunu anlatan İncirli, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bu yönde çalışma başlattığını ancak aşılama programına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Aşının her şeyi sonlandırması gibi bir durum olmadığını söyleyen İncirli, ancak şu anda aşının ülkeye en erken zamanda gelmesi için gereğinin yapılması gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının aşı tedariki konusunda daha aktif olması gerektiğini dile getiren İncirli, Sağlık Bakanlığının çalışmalarını yetersiz bulduğunu da kaydetti.

Hem çalışanların hem hastaların Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki sıkışıklık nedeniyle büyük risk altında olduğunu söyleyen İncirli, bu sıkışıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.

İncirli, Bakan Pilli pozitif çıkarsa tüm bakanların temaslı olacağına işaret ederek, belki de kabinenin güvenoyu öncesi izolasyona ya da hastaneye kaldırılma ihtimalleri olduğunu kaydetti.

Hükümete, pandemi hastanesinin tam donanımlı şekilde çalışması ve ücretsiz PCR testi yapmak için neyin beklendiğini sordu.

Çarşamba ve perşembe günü Meclis’te PCR testi yapılacak

İncirli’nin konuşmasının ardından Meclis Başkanı Uluçay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin temaslı olması nedeniyle, çarşamba günü bakanlara olmak üzere, çarşamba ve perşembe günü Meclis’te PCR testi yapılacağını kaydetti.