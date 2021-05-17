Meclis’te nisap sancısı: Üstel yok, Zaroğlu Başbakan ile görüşmede

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Meclis’i açmak için nisaba takıldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in dizinden ameliyat olması nedeniyle bugünkü Genel Kurul toplantısına katılmadığı öğrenildi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun ise Meclis’te olduğu, şu sıralarda Başbakan Ersan Saner ile görüşme yaptığı elde edilen bilgiler arasında.

Sennaroğlu: Nisabın oluşmasını bekliyorum

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis’i toplamak için nisabın oluşmasını beklediğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, “Ünal bey yok, Bertan Zaroğlu ise henüz gelmedi” dedi.