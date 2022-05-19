Meclis’te ‘maaş geriliği’ iddiaları

Devlet Hastaneleri ve okullarda yakın geçmişte taşeron şirketlere verilen hizmetlere karşın maaş ödenemeyen işçi sıkıntısına bazı Meclis çalışanları da eklendi.

Cumhuriyet Meclisi’nde taşeron şirket tarafından yürütülen temizlik çalışmalarında görev yapan bazı temizlik çalışanları, Nisan ve Mayıs ayı maaşını hala alamadığını, sosyal haklarının ise Ocak ayından beridir yatırılmadığını ifade etti.

Şirketin çıkılan ihale sonrasında çalışanların iş şartlarını hemen değiştirdiğini, buna uymayanların ise görevine son verileceği söylemiyle karşılaştıklarını belirten bazı çalışanlar, “Çalışma şartlarımız bir anda değiştirildi, iki dudak arasında bırakıldık, buna seyirci kalındı” bu durumu eleştirdi.

İsmini vermek istemeyen bazı işçiler, “İhaleyi kazanan firma bizi aradı. Sabahtan öğlene kadar Meclis’e gideceğimizi, buradan öğlen ayrılıp ya başka bakanlığa temizliğe ya da başka yerlere işlemeye gideceğimizi söylediler. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Normal şartlarda kamu mesai saatleri içinde çalışıyorduk” dedi.