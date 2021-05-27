Meclis’te gündem ara seçim Erhürman: Meclis ara seçimle ilgili Anayasa’ya aykırılığa sürükleniyor

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’in Haziran’da ara seçim yapılması gerekmesine rağmen, Anayasa’ya aykırılık noktasına sürüklendiğini, bu konuyla ilgili girişim yapılmamasını eleştirdi.

Erhürman, buna ilişkin tahammül sınırlarının aşıldığını belirtti.

Dün itibariyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı’nın ‘yüz yüze eğitimin Nisan ayında başlayabileceğine yönelik Eğitim Bakanlığına bilgi verildiğine’ ilişkin yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Erhürman, bakan Olgun Amcaoğlu’ndan bu konuda açıklama yapmasını istedi.

Erhürman, ‘emekli olup, özel sektörde çalışan kişilerin gelirlerinde vergi indirimlerinin uygulanmamasına’ yönelik yasa gücünde kararname çıkarıldığını söyledi, “Bu, yasa gücünde kararname ile yapılamaz. Anayasa aykırı, bilmiyor musunuz?” diye sordu.