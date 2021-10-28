Meclis'te değişen bir şey yok: Nisap yok
Cumhuriyet Meclisi nisap sorunu nedeniyle bugün de toplanamadı.
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Cumhuriyet Meclisi nisap sorunu nedeniyle bugün de toplanamadı. Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan başkanlığında ilk denemesinde nisabı bulamayan meclis toplantısına 10 dakika ara verildi.
Muhalefetten bazı vekillerin yer aldığı birleşime, ikinci denemesinde de toplanamadı.
Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan toplantı yeter sayısının olmaması nedeniyle birleşimin 1 Kasım’a ertelendiğini açıkladı.
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