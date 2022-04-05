Meclis'te "bakan yok" gerilimi

Cumhuriyet Meclisi'nde hükümeti temsilen herhangi bir bakanın olmaması nedeniyle gerilim yaşandı.

Milletvekili Erkut Şahali, konuşması sırasında Meclis İç Tüzüğü'nü hatırlattı, hükümetin her oturumda yer almak ve temsil edilmek mecburiyetinde olduğunu söyledi, Meclis Başkanı Zorlu Töre'den oturuma ara verilmesini istedi.

Töre, oturuma ara vermeyeceğini söyledi, "İnşallahlar bakanlardan biri gelecektir" sözleri dikkat çekti.

Meclis oturumunda herhangi bir bakan olmaması nedeniyle bir süre ciddi gerilim yaşandı.

Erkut Şahali, hükümetin bir bakanı gelene kadar sözlerine başlamadı.