Mecliste Ahmet Ünsal protestosu!

ÜstEl Hükümeti’nin küçük ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili “neden soruşturma başlatılmadığını” açıkladığı sırada, Genel Kurul salonunda dinleyici olarak bulunan bir grup aktivist, “Ahmet Ünsal Görevden Alınsın” pankartı açtı.

Pankartı açan aktivistler, Meclis’teki güvenlik tarafından salondan dışarıya çıkarıldı.

Pankartın açıldığı sırada kürsüde olan ÜstEl Hükümeti’nin küçük ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefet vekillerine “Meclisi bu tip şovlara alet ettiniz yazıklar olsun size” diyerek kürsüden indi, ardından da salonu terk etti.