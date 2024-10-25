“Meclisin toplanmasını engelleyecekse hesabını verecek, herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Ziya Öztürkler’in seçim süreci ile ilgili sözlerine tepki gösterdi, “siyasi darbe” tespitine ateş püskürdü. Tatar, “Çok trajikomiktir yahu, darbe nedir bilir mi arkadaşlar? Bütün dünyaya KKTC’yi rezil etmek için sıraya girdiler, yazıklar olsun kınıyorum” dedi.

Haber Kıbrıs canlı yayınına telefonla bağlanan Tatar, Meclis Başkanı seçilememesi konusuna işaret ederek “Birkaç kişinin sıkıntısından dolayı oldu. Birkaç mühür olan pusula tamamdır. Meclis İç Tüzüğü’nde kutuda 2 oy varsa o geçerlidir” diye konuştu.

CTP’nin Meclis oturumlarının yasa dışı olduğunu belirtmesinin sorulması üzerine Tatar, “Meclis’in toplanması gerekir, zorbalıkla önlemeye çalışacaklarsa bunu hesabını da kendileri verecektir. Herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek. Şu anda halk meclisten ve hükümetten icraat bekler. Bu halk seçime gitmek istemez” şeklinde konuştu.