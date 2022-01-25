Meclis’in % 38’i yeni isim

Meclis’e halen milletvekili olan 31 kişi yeniden girerken, 19 da yeni isim seçildi. Meclis’in yüzde 38’i yeni isimlerden oluştu.

Ülkede yapılan Milletvekilliği Seçimi’yle Cumhuriyet Meclisi’nin büyük çoğunluğu mevcut isimlerden oluştu. Meclis’e halen milletvekili olan 31 kişi yerini korurken, 19 da yeni isim seçildi.

Aday oldular, kaybettiler

Seçimde aday olup kaybedenler arasında ise; Bertan Zaroğlu, Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu, Hüseyin Angolemli, Gülşah Sanverler Manavoğlu, Erek Çağatay, Cemal Özyiğit, Aytaç Çaluda ve Zeki Çeler oldu.

HP ve YDP’den ayrılıp UBP’ye geçen vekiller de Meclis’e giremedi

HP’den ayrılarak UBP’ye geçen isim olan Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de Meclis’e giremeyen isimlerden arasında yer alırken, YDP’den ayrılıp önce kendi partisini kuran ardından UBP’ye geçen Bertan Zaroğlu da Meclis’ten çıkan vekiller arasında yer aldı.

Ocak 2018’deki seçimde milletvekili seçilen yine Meclis’e girmeye hak kazanan 31 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle:

UBP: Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, Zorlu Töre, Kutlu Evren, Ünal Üstel, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, Sunat Atun, Dursun Oğuz, Ali Pilli, Yasemi Öztürk, Nazım Çavuşoğlu.

CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Biray Hamzaoğlulları, Armağan Candan, Salahi Şahiner

YDP: Erhan Arıklı,

DP: Fikri Ataoğlu,

HP: Kudret Özersay, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers

İşte yeni vekiller

Meclis’e YENİ GİRECEK olan 19 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle:

UBP: Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Hasan Küçük, Hakan Dinçyürek, Hüseyin Çavuş Kelle, Ziya Öztürkler, Emrah Yeşilırmak.

CTP: Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim, Ongun Talat, Ceyhun Birinci, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat

YDP: Talip Atalay,

DP: Hasan Tosunoğlu, Serhat Akpınar

Savaşan bu kez başardı

Daha önce de UBP’den aday olan ve kaybeden Ahmet Savaşan, bu kez Meclis’e girmeyi başardı. Mezun olduğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent unvanı ile akademik çalışmalarını sürdüren Savaşan, iş dünyasında çeşitli görevler yürüttü. Savaşan, halen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürüyor…

İş insanı Şan da Meclis’te…

İş insanları arasında Meclis’e girecek olan bir diğer isim ise Alişan Şan oldu. Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde otomotiv, sigorta, inşaat, ticaret, yazılım ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Oşan Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Alişan Şan, Lefkoşa’dan Meclis’e giren isimler arasında oldu.

Dinçyürek ve Gardiyanoğlu…

Daha önce Demokrat Parti Milletvekili olarak Meclis’te görev yapan Hakan Dinçyürek, bir dönemin ardından bu kez UBP Milletvekili olarak Meclis’e girmeye hak kazandı. UBP içinde aktif görev yürüten isimler arasında olan Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanlığını yürütüyordu. Gardiyanoğlu, Lefkoşa’dan Meclis’e giren yeni isimlerden oldu.

Çiftçiler Birliği Başkanlığı’ndan Meclis’e…

Yıllarca ülkedeki çiftçilerin sokakta hakkını arayan ve uzun süredir Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanlığı yapan Hüseyin Çavuş Kelle de Meclis’in yeni milletvekillerinden oldu.

Bağımsız Belediye Başkanlığından UBP’ye, oradan Meclis’e

Meclis’teki bir diğer yeni isim olan Emrah Yeşilırmak ise Yenierenköy Belediyesi Başkanlığı görevi yürütüyordu. Belediye Başkanlığı’na ‘bağımsız’ olarak katılıp kazanan Emrah Yeşilırmak, seçime kısa süre kala UBP İskele bölgesinden bu yarışta yer aldığını açıklamıştı.

Öztürkler de Meclis’teki yeni yüz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapan Ziya Öztürkler de Meclis’e giren yeni isimler arasında yer aldı.

CTP’deki yeni isimler…

CTP Lefkoşa adaylarından Meclis’e giren yeni isimlerden biri Avukat Ürün Solyalı oldu. Parti içinde çok aktif olan Solyalı, Federal Birleșik Kıbrıs için uzun yıllar yurt içinde ve dışında iki toplumlu etkinlik ve toplantılarda CTP Gençlik Örgütü Dıș İlișkiler Sekreteri olarak görev aldı.

2001’den beri CTP’de Gençlik Örgütü Genel Bașkanlığı yapan Solyalı, PM, MYK dahil çeșitli kademelerinde görev yaptı.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu olan Avukat Ongun Talat da CTP’den Meclis’e giren bir diğer hukukçu isim oldu. Avrupalı Genç Sosyalistler ve Uluslararası Genç Sosyalistler Birliği Kongrelerinde CTP Gençlik Örgütü’nü temsil eden Talat, Gençlik Örgütü Genel Bașkanlığı, Girne İlçe Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği dahil olmak üzere CTP’nin çeșitli kademelerinde görev yaptı.

Sendikacı Milletvekili Devrim Barçın…

Finans alanında faaliyet yürüten Memurlar Kooperatifi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Devrim Barçın, KTAMS’ta Genel Sekreterlik görevi de yürümüştü. Çalışma yaşamıyla ilgili de donanım sahibi olan Barçın, Meclis’in yeni isimlerinden.

Ceyhun Birinci, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat…

Girne Akçiçek Hastanesi’nde yıllarca görev yapan ve geçtiğimiz yıl Başhekimlikten emekliye ayrılan Ceyhun Birinci’nin yanı sıra, Yorgancıoğlu ve Kalyoncu hükümetleri döneminde Mağusa Kaymakamı, Erhürman Hükümeti döneminde Bașbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü olarak görev yapan Müzik Öğretmeni Şifa Çolakoğlu ile geçtiğimiz yıllarda SÜTEK Genel Müdürlüğü yapan, CTP Gençlik Örgütü’nde İskele İlçe Bașkanlığı dahil bir çok kademede görev alan Fide Kürşat Meclis’e CTP kanadından giren yeni isimler oldu.

Atalay, Tosunoğlu, Akpınar…

Din İşleri Başkanı olarak da görev yapan ve YDP adayı Talip Atalay yanında iş dünyasının iki bilinen ismi Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar da Demokrat Parti desteği ile Meclis’e giren diğer yeni isimlerden.

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