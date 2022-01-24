İŞTE YENİ VEKİLLER
YSK, dün yapılan seçimde yüzd 5'lik ülke barajını aşan partilerin UBP, CTP, DP, HP ve YDP olduğunu resmen açıkladı ve 50 milletvekilinin adlarını da duyurdu.
YSK, dün yapılan seçimde yüzd 5'lik ülke barajını aşan partilerin UBP, CTP, DP, HP ve YDP olduğunu resmen açıkladı ve 50 milletvekilinin adlarını da duyurdu.
YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN
İLAN
23 Ocak 2022 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonucunda Milletvekili seçilenler, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 138. maddesinin (2). fıkrası uyarınca ilan olunur.
LEFKOŞA İLÇESİ
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
Faiz Sucuoğlu
Olgun Amcaoğlu
Ahmet Savaşan
Hasan Taçoy
Alişan Şan
Sadık Gardiyanoğlu
Zorlu Töre
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
Tufan Erhürman
Sıla Usar İncirli
Doğuş Derya
Ürün Solyalı
Devrim Barçın
Filiz Besim
HALKIN PARTİSİ
Kudret Özersay
DEMOKRAT PARTİ
Hasan Tosunoğlu
YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ
Talip Atalay
GAZİMAĞUSA İLÇESİ
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
Dursun Oğuz
Sunat Atun
Oğuzhan Hasipoğlu
Hakan Dinçyürek
Resmiye Eroğlu Canaltay
Hüseyin Çavuş
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
Asım Akansoy
Teberrüken Uluçay
Erkut Şahali
Şifa Çolakoğlu
DEMOKRAT PARTİ
Fikri Ataoğlu
HALKIN PARTİSİ
Ayşegül Baybars
YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ
Erhan Arıklı
GİRNE İLÇESİ
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
Kutlu Evren
İzlem Gürçağ Altuğra
Ünal Üstel
Özdemir Berova
Hasan Küçük
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
Ongun Talat
Fikri Toros
Fazilet Özdenefe
Ceyhun Birinci
HALKIN PARTİSİ
Jale Refik Rogers
DEMOKRAT PARTİ
Serhat Akpınar
GÜZELYURT İLÇESİ
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
Ali Pilli
Ziya Öztürkler
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
Armağan Candan
İSKELE İLÇESİ
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
Nazım Çavuşoğlu
Yasemi Öztürk
Emrah Yeşilırmak
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
Biray Hamzaoğulları
Fide Kürşat
LEFKE İLÇESİ
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
Fırtına Karanfil
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
Salahi Şahiner
Lefkoşa,
24 Ocak 2022
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