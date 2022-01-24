Meclis’e 6’sı CTP’den 11 kadın vekil

Meclis’e girmeye hak kazanan 50 vekil arasında 11 kadın vekil yer aldı. Kadın vekillerin partilere göre dağılımında ise CTP başı çekti. CTP’den 6 kadın vekil Meclis’e girmeye hak kazanırken, bu isimler, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu, Fazilet Özdenefe ve Fide Kürşat oldu.

Meclis’e en çok vekil gönderen parti olan UBP’de ise sadece üç kadın vekil yer aldı. UBP’de Resmiye Canaltay, Yasemi Öztürk ve İzlem Gürçağ Altuğra bu isimler oldu.

Halkın Partisi’nden ise 2 kadın vekil, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers Meclis’e girmeye hak kazandı.

Meclis’ten giden kadınlar…

Geçtiğimiz dönem Meclis’te görev yapan Gülşah Sanverler Manavoğlu ise seçim sonucu Meclis dışında kaldı.

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