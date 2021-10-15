Meclis yine nisapsız!
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da nisap sağlanamadı, toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Meclis ikinci denemesinde de toplanamadı.
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Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da nisap sağlanamadı, toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Meclis ikinci denemesinde de toplanamadı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, 18 Ekim’in resmi tatil olması nedeniyle birleşimin 21 Ekim Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.
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