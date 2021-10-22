Meclis yine ertelendi

Günlerdir toplanamayan Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Muhalefetten bazı vekillerin yer aldığı birleşime, ikinci denemesinde hükümet kanadından yalnızca DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan toplantı yeter sayısının olmaması nedeniyle birleşimin 25 Ekim’e ertelendiğini açıkladı.