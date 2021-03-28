Meclis yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından özel gündemde “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde ise “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” yer alıyor.