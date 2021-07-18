Meclis yarın Erdoğan için toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın saat 15.45’te olağanüstü toplanıyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meclisi’ne hitaben konuşma yapacak.

Cumhuriyet Meclisi, tatile girmeden önce en son 28 Haziran’da toplanmıştı.

İç Tüzüğe göre, Cumhuriyet Meclisi tatili, Temmuz ayının ilk günü başlar ve Ekim ayının ilk iş günü sona erer. Ancak Genel Kurul, alacağı bir kararla tatil süresini kısaltabilir ya da çağrı yapılması halinde olağanüstü toplantı yapabilir.