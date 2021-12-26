Meclis toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantının gündeminde, sözlü soruya dönüştürülen 6 yazılı soru da bulunuyor. Ayrıca sözlü sorusu olan milletvekilleri sorularını kürsüden sorabilecek.

Meclis Genel Kurulu, son toplantısını 9 Aralık’ta yapmıştı.