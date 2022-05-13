“Meclis-sokak işbirliğini güçlendirmeliyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili Ongun Talat, “Türkiyeli bürokratların Kıbrıs’ın kuzeyinde DP ve YDP eliyle hükümet darbesi yaptığını” ifade etti. Talat, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu “Burası Önemli” programına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede son dönemlerde yaşananların parlamenter sistem krizi ile izah edilemeyeceğini, yaşananların rejim krizi olduğunu kaydeden Ongun Talat, TC’nin bürokratlarının önce Tatar, arından da DP ve YDP eliyle hükümet darbesi yaptırdığını, seçilmiş kişinin Başbakanlık yapamaz noktaya getirildiğini kaydetti.

“Makam sevdası için müdahale çağırıyorlar”

Siyasi iradeye yapılan müdahalelerin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki otoriter iktidar tarafından yapıldığına vurgu yapan Talat, buradaki bazı siyasilerin de makam sevdası için bu müdahaleyi kendileri çağırdığını söyledi. CTP’nin bu kurdurulan hükümeti meşru kabul edemeyeceğini dile getiren Talat, “Bu hükümetin başında seçilmiş biri değil, atanmış biri olacak. Demokratik rejimlerde iktidar meşruiyetini halkın seçiminden alır. Dolayışıyla bu hükümetin ciddi bir meşruiyet sorunu olacak” dedi.

“Talimatları uygulamak için kuruluyor”

UBP milletvekili Ünal Üstel Başkanlığında kurulan hükümetin talimatları uygulamak için kurulduğunu ifade eden Ongun Talat, sağlıklı bir icraat ortamının oluşabileceğini düşünmediğini kaydetti. Hangi vadede olacağını kestirmenin zor olduğunu ancak sonunda varılacak noktanın bir erken seçim olacağını işaret eden Ongun Talat, “Biz normal bir ülkede yaşıyormuşuz gibi başkanlık sistemini tartışabilecek durumda değiliz. Gerçekten ‘bağımsız ve egemen’ bir devlette yaşasaydık o zaman bu sistem tartışmalarını rahatlıkla yapabilirdik. Oysa şu anda başkanlık sistemi demek Türkiye Cumhuriyeti açısından ‘tek bir kişiyi o makama getiririm, istediğimi yaptırırım’ anlamına geliyor. Üstelik şu anda Türkiye’de çok kötü bir başkanlık sistemi örneği varken, burada da benzer bir yapının kurulmasına vesile olur” dedi.

Sine-i millet tartışmaları…

Son günlerde gündemin ilk sırasını meşgul eden sine-i millet tartışmalarına da değinen CTP milletvekili Ongun Talat, Meclis’ten çekilmeyi bir muhalefet biçimi olarak reddetmediğini ancak şu anda Meclis’ten çekilmekle ilgili koşulların olgunlaşmadığını belirtti. Meclis’ten çekilme hamlesinin somut bir hedefi olması gerektiğinin altını çizen Talat, “Eğer bu hedef erken seçim ise şu anda böyle bir ihtimale ulaşabileceğimiz koşullar yok. Başımıza gelecekler; ara seçim yapılması, boş koltukların iktidar tarafından doldurulması ve planlanan adımları engellemekle ilgili bir mevziinin terkedilmesi olacak” dedi.

“Meclis-sokak işbirliğini güçlendirmeliyiz”

Aslen tartışılması gerekenin Meclis-sokak ve diğer mücadele yöntemlerinin işbirliğini güçlendirmek olması gerektiğini dile getiren Ongun Talat, “Eğer Meclisteki varlığımız yalnızca oturum ve komitelere katılmakla sınırlı olacaksa bu yeterli bir mücadele biçimi değil, bunu kabul ediyorum. Ancak yerel yönetimler dayatmasına karşı Meclis içinde ve dışında verdiğimiz mücadele gibi örnekleri çoğaltıp zenginleştirerek muhalefeti güçlendirmeliyiz. Tüm mücadelelerin birbirine eklemlenmesini sağlamalıyız” dedi.