Meclis Kupası maçı oynandı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Takımı KKTC’nin kuruluşunun 37. yıldönümü nedeniyle Meclis tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Meclis Kupası maçında bir araya geldi.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesi konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Büyük Önder Atatürk’ü özlemle andıklarını ifade ederken Pazar günü de KKTC’nin Kuruluş Yıldönümünü kutlayacaklarını kaydetti.

Maça katkı koyan herkese teşekkür eden Uluçay, her zaman turnuva şeklinde yaptıkları organizasyonu bu yıl pandemi nedeniyle tek maç usulüyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uluçay, önemli günlerde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Meclis Takımı kaptanı Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, daha önceden de özel günlerde çeşitli karşılaşmalarda bir araya geldiklerini anımsatarak 15 Kasım anısına Belediyeler Birliği takımı ile yapacakları maç için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, bir ay önce Geçitkale’de yine bir karşılaşmada bir arada olduklarını anımsatarak Ulu Önder Atatürk’ü saygı ile anarken 15 Kasım’ı da coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra, Milletvekilleri Erhan Arıklı, Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ile Eski Milletvekilleri İltaç Karayel, Mehmet Civa, ve Ramadan Gilanlıoğullar, bazı bürokratlar ve Meclis çalışanları yer aldı.

Belediyeler Birliği takımında ise Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanısıra, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sahada mücadele etti.