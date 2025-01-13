“Meclis kararları gizleniyor”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi kararlarının halktan gizlendiğini belirterek, daha etkili denetim yapmak ve toplantılar hakkında halka bilgi vermek için toplantı gündemi ve kararların sosyal medya aracılığıyla halkla paylaşılacağını duyurdu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi CTP Belediye Meclisi Üyeleri imzasıyla yapılan açıklamada, 25 Aralık 2022 tarihindeki yerel yönetim seçimlerinde Gönyeli-Alayköy halkının, CTP’li belediye meclis üyelerine denetim yapma görevi verdiği ifade edilerek, bu görevin, Meclis toplantılarında yerine getirildiği, halkın bilgilendirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Belediye Meclisinin aldığı kararların halkın bilgisinden saklandığı ileri sürülen açıklamada, Belediyeler Yasası’na göre, “Belediye Meclisinin, Belediyenin genel karar organı” ve “belde halkını ilgilendiren en yetkili kurul” olduğu kaydedildi.

Belediyeler Yasası'na göre, belediye meclisi toplantılarının gündemi ve alınan kararların, belediyenin web sayfasında yayınlanarak, halka duyurulması gerektiği ifade edilen açıklamada, tüm uyarıların göz ardı edilerek, bugüne kadar yasanın bu maddesinin işletilmediği, görüşülen konuların halkın bilgisine getirilmediği ifade edildi.

“Kentimizin ‘kentten-köye’ dönüşmesini önlemek istiyoruz”

Daha etkili denetim yapmak ve toplantılar hakkında halka bilgi vermek için bundan sonra sosyal medya kullanılarak, meclis toplantı gündemi ve kararların paylaşılacağı ve isteyen vatandaşa belediye meclis toplantılarını izleme şansı yaratılacağı kaydedilen açıklamada, “Bu adımları neden mi atmak istiyoruz? Çünkü kentimizin ‘kentten-köye’ dönüşmesini önlemek istiyoruz” denildi.

Popülist, “Merak etme hallederiz” zihniyetinin belediyeye yeniden yerleştiği öne sürülen açıklamada, “Kuralsız ve adil olmayan bu yönetimle kentimiz köye dönüşmeye başlamıştır. Planlı büyüme yerine, imar kurallarına uygunluk göz ardı edilerek, popülist uygulamalarla, kişisel isteklerin öne çıktığını görüyoruz” iddiasında bulunuldu.

Belediye bütçesinin, “batık belediye bütçesine” dönüşmesinin istenmediği belirtilen açıklamada, bütçedeki yatırım payının hızla düştüğü, cari harcamaların hızla arttığı, personel giderleri bütçesinin ise yüzde 39’dan yüzde 50’nin üzerine çıktığı ifade edildi.

Trafik sorununun her gün çığ gibi büyüdüğü ifade edilen açıklamada, yasalar emretmesine rağmen, iş yeri izinleri verilirken, trafik kriterlerinin dikkate alınmadığı vurgulandı.

“Yaşam kalitemizin geri gitmesine izin vermeyeceğiz”

“Yaşam kalitemizin geri gitmesine izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Kısacası, etrafınıza bir bakınız, son iki yılda ne değiştiğini kendinize sorunuz. Kentinizde hangi büyük yatırım yapıldı? Stratejik Plandan iki yıldır ses yok ve planlı büyüme hakkında denetleme hakkımız da elimizden alınmaktadır.

Bizler Gönyeli’nin düzenli bir kent olması için çok bedeller ödedik. Kuralların geri gitmesine ve beldemizin ‘kentten-köye’ dönüşmesine iznimiz yoktur.”

Açıklamada, CTP’li Belediye Meclis Üyelerinin, halkın gözü ve kulağı olmaya devam edeceği ve denetim görevini hakkıyla yerine getirmek için bölge halkının da yardımıyla Gönyeli-Alayköy için elinden geleni yapmaya devam edeceği kaydedildi.